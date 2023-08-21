1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية بدبي، اليوم، 1.9 مليار درهم مع 623 مبايعة بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 279.98 مليون درهم و577 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.15 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في معيصم الأول.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق في عدد المبايعات مع 15 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت بقيمة 49 مليون درهم في البرشاء جنوب الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع 61 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 249.9 مليون درهم منها 23 رهونات أراضٍ بقيمة 89.93 مليون درهم و89 رهونات فلل وشقق بقيمة 159.96 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في الثنيه الخامسة بقيمة 26 مليون درهم.

وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 131.93 مليون درهم أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في الصفا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

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