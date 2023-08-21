الأسهم العالمية ترتفع بدعم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية بفضل أداء قوي لسهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% خلال التداولات، بعدما أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وصعد مؤشر شركات الطاقة واحداً بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام إذ محا شح المعروض العالمي الناجم عن تراجع الصادرات من السعودية وروسيا أثر المخاوف إزاء نمو الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6 بالمئة مع صعود أسهم نوفو نورديسك 1.3 بالمئة بعدما رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعاً أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكاي التعاملات مرتفعاً 0.37% عند 31565.64 نقطة منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتراجع المؤشر 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر لفترة وجيزة خلال الجلسة بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضاً بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 بالمئة عند 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الأسهم الرابحة وارتفع أربعة بالمئة مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكاي.

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