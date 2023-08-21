أسعار الذهب في الإمارات تتراجع اليوم الإثنين 21 أغسطس

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الإثنين 21 أغسطس، استقراراً في الأسعار وتراجعت هامشياً بنحو «25 فلساً»، رغم الارتفاع العالمي بعد خمس جلسات من الخسائر.

ووفقاً لأسعار اليوم الإثنين، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 229.00 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 212.00 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 205.25 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 176.00 درهماً.

وعالمياً.. ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الإثنين بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولاراً.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلاً 1883.70 دولاراً الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولارات. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولاراً.

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