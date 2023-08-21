«هوليداي سواب» تتخذ من دبي مقراً رئيساً للعمليات الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد أن الشركة الرائدة في خدمات تبادل منازل لعطلات «هوليداي سواب» «Holiday Swap» التي يستخدم منصتها لحجز ولتبادل منازل العطلات أكثر من مليون مشترك شهرياً حول العالم، أصبحت أحدث شركة تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقتها الوزارة عام 2022 بهدف استقطاب الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم وتزويدها بأساسيات دخول السوق لتأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات وخارجها، وستتخذ الشركة من مدينة دبي للانترنت مقراً رئيسياً لهذا الغرض، وستوفر 500 وظيفة في الدولة خلال عامين، منها 250 وظيفة مخصصة لذوي المهارات العالية، حيث تسعى إلى تعزيز منصتها من خلال القدرات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.

وتأسست «هوليداي سواب» في عام 2018، وهي منصة مبتكرة تربط الباحثين عن قضاء العطلات عبر الإنترنت، مما يمكنهم من مبادلة المنازل أو الاستئجار مباشرة من بعضهم البعض بأقل تكلفة أو من دون تكلفة. وتضم المنصة حالياً أكثر من 120,000 عقار مدرج في 185 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات إذ لديها ما يقرب من 1,200 عقار. وتهدف المنصة إلى توسيع عقاراتها المدرجة إلى 400,000 عقار بحلول نهاية عام 2023.

وانضمت الشركة، التي طورت برمجياتها الخاصة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز عملياتها الدولية انطلاقاً من الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعكس انضمام Holiday Swap النجاح المستمر لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جذب واستقطاب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات، وخصوصاً تلك التي تعمل في قطاعات واعدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة مفضلة لأصحاب المهارات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.»

وأضاف معاليه إن تأسيس Holiday Swap مقراً لعملياتها الدولية في الإمارات سيساهم في تعزيز تطور وازدهار صناعة السفر والسياحة في الدولة والتي ساهمت بنحو 167 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق. ونتطلع إلى العمل مع Holiday Swap لتعزيز قدراتها والمساهمة في تعزيز صادرات الإمارات من الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة.«

ومن جانبه قال جيمس أسكويث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Holiday Swap»يسعدنا الانضمام إلى برنامج NextGenFDI التابع لوزارة الاقتصاد، وهو قرار يتماشى مع التزامنا بالابتكار والتوسع و لذلك فإن إنشاء المقر الرئيسي لعملياتنا العالمية في مدينة دبي للانترنت يؤهلنا بشكل مثالي للاستفادة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائد دولي قوي في مجال السفر والسياحة. نحن نرى دولة الإمارات العربية المتحدة كمكان رائع لممارسة الأعمال التجارية، من حيث موقعها الاستراتيجي واتصالها الذي لا مثيل له بالعالم مما يجعلها مقراً مثاليًا لنا. سيمكننا هذا التعاون من تسريع نمونا وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في رؤية الإمارات للتقدم التكنولوجي. نحن حريصون على اتخاذ هذه الخطوة المهمة إلى الأمام مع شريك يشاركنا قيمنا وأهدافنا «.

ويشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستهدف دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات من خلال استقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتمكين التأسيس والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات، وسهولة الوصول إلى التسهيلات المصرفية والعقارات لهذه الشركات التي تسعى إلى الانتقال للعمل في الدولة. وتضم المبادرة أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية»ويو".

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