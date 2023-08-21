تدشين «سمانا جولف فيوز» في «دبي الرياضية» بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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دشّنت «سمانا للتطوير العقاري»، التي تُعد واحدة من أسرع الشركات العقارية نمواً في دبي، مشروعها السكني «سمانا جولف فيوز» في «مدينة دبي الرياضية» بكلفة 300 مليون درهم «82 مليون دولار»، وهي منطقة سكنية للتملُّك الحُر تتمتع بشعبية مرتفعة. ويُعد المشروع الجديد أول مشروع في هذه المنطقة السكنية مُزوّداً بمسابح مبنية داخل الشقق ويطل على «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» بأشجاره وأعشابه الوفيرة، والذي يُعد واحداً من أرقى وجهات مُمارسة لُعبة الجولف في الشرق الأوسط. يتكون مشروع «سمانا جولف فيوز» من طابق أرضي+ منصة+ 14 طابقاً علوياً، ويُعد جزءاً من مشروعات متعددة تُخطط شركة «سمانا» لتدشينها خلال عام 2023.

مساحة

يمتد المشروع على مساحة 298935.90 قدم مربع، ويُعد باكورة مشروعات «سمانا» في «مدينة دبي الرياضية»، المعروفة بكونها منطقة سكنية راقية. يتميز المشروع بسهولة الوصول منه إلى كلٍ من «شارع الخيل» و«شارع حصة». ويتمتع سكان «مدينة دبي الرياضية» بقرب المسافة من الوجهات الجذابة التي تحظى بالقدر الأكبر من إقبال الزوّار في دبي، فهم يحتاجون إلى 3 دقائق فقط بالسيارة للوصول إلى «ملعب دبي الدولي للكريكت»، 5 دقائق بالسيارة للوصول إلى «جامعة البلمند دبي»، 5 دقائق للوصول إلى «القرية العالمية»، 3 دقائق للوصول إلى «مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية» و«حضانة ذا وندر ييرز»، أقل من 10 دقائق للوصول إلى «دبي هيلز مول»، 15 دقيقة للوصول إلى «مول الإمارات»، و20 دقيقة دقائق للوصول إلى «دبي مول» و«برج خليفة».

محفظة

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، تعليقاً على المشروع الجديد: «عندما شيّدنا المشروع الجديد الذي يُعد بمثابة أحدث إضافة إلى محفظة مشاريعنا المتنامية، ركّزنا على مفهوم الصحة، الاستدامة، والحياة المُستقبلية. إن هذا المشروع مُوجّه بالأساس إلى هؤلاء الذين يسعون إلى عيش نمط حياة رياضي، مع الاستفادة من سهولة الوصول إلى منطقة وسط المدينة، مع التمتع في الوقت نفسه بسكينة وهدوء البُعد عن الصّخب. إن هذا المشروع يجعل منطقة «مدينة دبي الرياضية» متفردة ومتميزة، ومُصنّفة ضمن أعلى 10 مناطق للمعيشة في دبي من حيث الشعبية».

ويضم مشروع «سمانا جولف فيوز» 243 شقة تمثل مزيجاً متنوعاً، إذ تشمل 128 ستوديو، 52 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة+ صالة، 60 شقة مكونة من غرفتين+ صالة، 3 شُقق مكونة من 3 غُرف+ صالة. ويتوافر خياران في كل شقة من هذه الشقق، وهما أن تكون مفروشة بالكامل أو غير مفروشة. ويتميز المشروع بعدد من وسائل الراحة والرفاهية، والتي تشمل مسابح خاصة مع الشقق، مسبحاً عاماً رئيسياً، منصة ترفيهية كبيرة فخمة بجانب المسبح، حمام سباحة للأطفال، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، تجربة ممارسة الجولف في الواقع الافتراضي، ساونا وصالة لحمامات البخار، ملاعب رياضية، منتجعاً للتزلج، مضماراً للركض، صالة مكشوفة للعرض السينمائي، منطقة مخصصة للشواء، صالة مُغلقة للياقة البدنية، صالة مكشوفة للياقة البدنية، ممشى بمحاذاة النهر، فضلاً عن الخاصية القياسية المتمثلة في توافر خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

سداد

وتتيح «سمانا» لمشتري الشقق في مشروع «سمانا جولف فيوز» خطة مرنة للسداد تمتد عبر 8 سنوات، كما تُسَهِّل لهم إمكانية الانتقال من استئجار الشقة إلى امتلاكها. وتبدأ أسعار الشقق في المشروع من 649 ألف درهم. ومن المُقَرّر تسليم مشروع «سمانا جولف فيوز» خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما تُيسر «سمانا للتطوير العقاري» للمستثمرين تحويل شققهم إلى شقق مُزوّدة بالخدمات لتأجيرها من الباطن للسياح والزوّار لفترات قصيرة، وذلك من خلال شركة «سمانا لبيوت العطلات». ويفيد هذا التسهيل كلاً من مالكي الشقق في تحقيق دخل إضافي، والنزلاء في توفير الكلفة الباهظة التي يتحملونها للإقامة بالفنادق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن «سمانا للتطوير العقاري» تضمن لمالكي الشقق تحقيق عائدات استثمارية تنافسية على تأجير شققهم، إذ تصل نسبتها إلى 24%.

ويوفر مشروع «سمانا جولف فيوز» لسكانه القرب من «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» في مدينة دبي الرياضية»، تجربة ممارسة الجولف في الواقع الافتراضي، ومضمار التزلج لتحفيز عقلياتهم وتوجيه أفكارهم صوب الاهتمام بصحتهم، وأيضاً للترفيه عنهم بصفة دائمة.

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