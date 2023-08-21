سوق أبوظبي يوفر بياناته فورياً للمستخدمين على «تواصل سوبر آب»

المصدر: البيان

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أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «تواصل سوبر آب»، وهو تطبيق مراسلة آمن متعدد الأغراض، لمشاركة المستثمرين أحدث بيانات ومستجدات السوق بصورة فورية، ومباشرة عبر التطبيق.

وبموجب هذه الشراكة سيحصل مستخدمو تطبيق «تواصل» على فرصة للوصول بشكل فوري إلى مجموعة شاملة من البيانات المقدمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية حول مستجدات وأداء السوق. سيتم تزويد المستثمرين والمتداولين بأحدث إحصاءات السوق، بما في ذلك أسعار الأسهم، وأحجام التداول، والمؤشرات، وغيرها في تجربة سهلة وانسيابية عبر تطبيق «تواصل».

ويشكل التعاون الجديد بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«تواصل» دليلاً ملموساً على التزام الطرفين بتعزيز الثقافة المالية، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المالية السليمة والمدروسة، ولن يضطر الملايين من مستخدمي تطبيق «تواصل» بعد الآن إلى التنقل بين منصات متعددة أو الاعتماد على مصادر معلومات غير محدثة، حيث توفر هذه الشراكة للمستخدمين طريقة سهلة وفعالة بدون تكلفة إضافية لرصد استثماراتهم، والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، فضلاً عن تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية.

سرعة

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تسرنا الشراكة مع «تواصل سوبر آب»، التطبيق الشامل والمتعدد الأغراض، لدعم مستثمرينا عبر توفير إمكانية الوصول بسرعة وانسيابية إلى البيانات الفورية حول مستجدات سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وأضاف: «يؤكد هذا التعاون جهودنا المستمرة لتطوير وتوسيع الحضور الرقمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتعاون البناء مع شركاء مبتكرين كتطبيق «تواصل سوبر آب»، وهذه الشراكة دليل على التزامنا الراسخ بزيادة الوعي حول مختلف آليات وأدوات الاستثمار. سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده لتوسيع منتجاته وخدماته تلبيةً لاحتياجات مستثمرينا سريعة التغير ودعماً لرحلة نمو الأسواق المالية المزدهرة في أبوظبي».

منصة

وقال خميس الشامسي، رئيس مجلس إدارة «تواصل سوبر آب»: «يسرنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، المؤسسة الرائدة والمرموقة في قطاع الخدمات المالية، لمشاركة مستجدات السوق بصورة فورية مع جميع مستخدمينا. هدفنا دائماً هو توفير منصة موحدة وشاملة، تلبي كل احتياجات مستخدمينا، ويأتي هذا التعاون تأكيداً لالتزام «تواصل» بالعمل المستمر على توسيع محفظة خدماتها وتوفير تجربة استثنائية في منتهى السهولة والراحة، فمن خلال توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب نتطلع إلى تزويد مستخدمينا بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتعزيز معرفتهم بالسوق المالية».

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