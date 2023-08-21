القطاع الخاص يتعرف على «درع دبي للأمن السيبراني»

المصدر: دبي – البيان

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استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج «درع دبي للأمن السيبراني»، الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع «كريست انترناشونال»، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتم تعريف المشاركين كذلك بالبرنامج، الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع «كريست إنترناشونال» لاعتماد الشركات، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.

وللحصول على هذا الاعتماد يجب أن يتمتع مقدمو خدمات الأمن السيبراني بالمهارات والكفاءات المطلوبة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، فضلاً عن امتثالهم لقوانين دبي، ويوفر هذا الاعتماد مستوى أعلى من الثقة بالشركات، التي تقدم خدماتها للحكومة.

رقمنة

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يلتزم مركز دبي للأمن الإلكتروني بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، ونسعى جاهدين للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، حيث تمضي الإمارة قدماً في تنفيذ خططها لرقمنة جميع جوانب الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها».

وأضاف: «شكل تعاون مركز دبي للأمن الإلكتروني مع «كريست إنترناشونال» لإطلاق برنامج «درع دبي للأمن السيبراني»- ودورنا في وضع معايير محددة للشركات الراغبة بالتعامل مع الجهات الحكومية في دبي– محطة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي يعتبر التعاون الدولي أحد محاورها الرئيسية، وأسهمت ورشة العمل هذه في تعريف القطاع الخاص بالمبادئ الأساسية للبرنامج، والمعايير التي يعتمدها مركز دبي للأمن الإلكتروني، لضمان جودة خدمات الأمن السيبراني المقدمة للجهات الحكومية في دبي، وتوافق هذه الخدمات مع خططنا ومعاييرنا للأمن السيبراني».

معيار

وقال رولاند جونسون، رئيس «كريست إنترناشونال»: «تفخر «كريست إنترناشونال» بدعم إطلاق معيار «درع دبي للأمن السيبراني»، بالتعاون مع شركائنا في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وقد حظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا، حيث بدأ العديد منهم بالفعل في تحضير خبراء الأمن السيبراني لديهم، للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة للمعيار، الأمر الذي يتيح لهم توسيع قدراتهم لتقديم الخدمات في دبي».

وأردف جونسون: «يعكس «درع دبي للأمن السيبراني» التزام حكومة دبي بضمان جودة خدمات الأمن السيبراني في الإمارة، ويتوافق تماماً مع مهمتنا لبناء القدرات وتحفيز الجهود، والتعاون في صناعة الأمن السيبراني العالمي».

وكان قد تم إطلاق برنامج «درع دبي للأمن السببراني»، بعد اتفاقية تعاون وقعها مركز دبي للأمن الإلكتروني مع «كريست إنترناشونال»، خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2023»، ويهدف إلى تنظيم تعامل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية مع مقدمي خدمات الأمن السيبراني.

تقييم

ويتيح هذا البرنامج لمركز دبي للأمن الإلكتروني تقييم واعتماد مقدمي خدمات الأمن السيبراني إلى الجهات الحكومية، وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية في دبي.

ويركز المعيار على ثلاثة مجالات رئيسية هي: المهارات والكفاءة، حيث يُطلب من الأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات الأمن السيبراني الحصول على مؤهلات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني مع امتلاك الخبرة المناسبة؛ ويتمثل مجال التركيز الثاني للمعيار في المنهجيات، حيث يتعين تقديم الخدمات وفقاً لأساليب ومنهجيات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني؛ أما مجال التركيز الثالث فيتمثل في التقارير، حيث يتعين على مقدمي خدمات الأمن السيبراني إعداد التقارير والتوصيات، وفقاً لمعيار معتمد.

إجراءات

ويهدف «درع دبي للأمن السيبراني» إلى تحديد الإجراءات والمبادئ، التي تضمن اتساق وكفاءة الأداء في سوق العمل؛ حيث يضمن البرنامج اعتماد منهجيات مثبتة دولياً؛ وخضوع عمليات وإجراءات مقدمي الخدمات لعمليات تدقيق مستقلة؛ والتعامل مع الأنظمة والبيانات بمستوى عالٍ من الأمان؛ وتقديم الخدمات من قبل أفراد يمتلكون المهارات والشهادات والكفاءات المناسبة، كما يضمن البرنامج التزام مقدمي الخدمات والمستشارين الأفراد بمدونات قواعد السلوك والأخلاقيات المتوافقة مع قوانين وأنظمة دبي، بما في ذلك عملية الامتثال المستقلة.

واستهدفت ورشة العمل، التي استضافها مركز دبي للأمن الإلكتروني، شركات الأمن السيبراني المحلية والدولية؛ حيث شارك فيها ما يزيد على 100 خبير من شركات القطاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأظهروا اهتماماً كبيراً ببرنامج «درع دبي للأمن السيبراني».

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