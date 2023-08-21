1.7 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» النصفية بارتفاع 74%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نتائجها التشغيلية والمالية للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليار درهم بارتفاع 74%، وسجلت زيادة في إيراداتها بنسبة 5%، لتصل إلى 18.9 مليار درهم، وارتفاعاً في أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم.

وشهدت الشركة نمواً على مستوى جميع وحدات الأعمال، مدعوماً بجهودها لتحقيق التميز التشغيلي، وارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد الإماراتي بوجه عام، وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، بأصول تقدر قيمتها بنحو 68 مليار درهم.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «نجحت ماجد الفطيم في تحقيق التوازن بين النمو الاستراتيجي، وتحقيق الأرباح، وفق إطار تنفيذي مسؤول، ومن خلال جهودنا لدفع أهدافنا المحددة على مستوى محفظة الأعمال، وتركيزنا المتواصل على إنجاز التميز التشغيلي والإنتاجية، نجحنا في تحقيق نمو مستدام بالتوازي مع تحقيق الأرباح، وتقديم القيمة لمساهمينا».

وأضاف: «أسهمت مرونة وقوة اقتصاد دولة الإمارات بدور بارز في تحقيق تلك النتائج الطموحة، وذلك بالإضافة إلى جهودنا لإطلاق كامل إمكانات منظومة أعمالنا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي القوي للشركة في النصف الأول من العام الجاري، وستواصل ماجد الفطيم تقدمها نحو تعزيز خياراتها الاستراتيجية لإيجاد القيمة، التي تلبي مختلف تطلعات عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء المنطقة».

وحدات الأعمال

وسجلت «ماجد الفطيم العقارية» زيادة في صافي الإيرادات بلغت نسبتها 39% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22%، ووصلت إلى 1.7مليارات درهم، مدفوعة بأنشطة مراكز التسوق في دولة الإمارات، وأداء مشروع التطوير العقاري «تلال الغاف».

وارتفع الإقبال على زيارة مراكز التسوق بنسبة 12%، مدفوعاً بمول الإمارات، الذي سجل أعلى نسبة إقبال على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت مبيعات المستأجرين نمواً بنسبة 7%، وشكّلت مساهمة مراكز التسوق في دولة الإمارات النسبة الأكبر من هذا النمو، كما حافظت الفنادق على ثباتها مع ارتفاع معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة بنسبة 3%،

و2% على التوالي.

وواصل مشروع «تلال الغاف» مبيعاته القوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتضمن ذلك، مبيعات قياسية للفلل الفاخرة في حي «لاناي آيلاند»، والانتهاء من تشييد 916 وحدة سكنية، ما أسهم بقوة في تحقيق النمو المستدام لأعمال العقارات.

ماجد الفطيم للتجزئة

وعلى أثر انخفاض قيمة العملات في نطاق وجود أعمال «ماجد الفطيم للتجزئة» انخفضت بالتالي الإيرادات الإجمالية بنسبة 2%، لتصل إلى 14.1 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7%، وفي الأسواق التي حافظت على ثبات عُملاتها سجلت أعمال التجزئة نمواً في الإيرادات بنسبة 8%، كما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة نسبة 5%، فيما حافظت مبيعات التجزئة عبر القنوات الرقمية على أدائها القوي، مسجلة زيادة بنسبة 13% في الإيرادات، لتصل إلى 1.2 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.

وخلال الفترة نفسها افتتحت ماجد الفطيم خمسة متاجر جديدة في جميع أنحاء المنطقة، من بينها متجران في مصر للعلامة التجارية «سوبيكو» القائمة على مفهوم البيع منخفض التكلفة، والجمع ما بين أسلوب السوبر ماركت التقليدي، ومخازن البيع بالجملة، وتؤكد هذه الجهود مواصلة الشركة تلبية الطلب المتزايد من العملاء على التجارب الرقمية، والقنوات المتعددة.

التسلية والترفيه

وسجلت «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» زيادة في الإيرادات بنسبة 4%، لتصل إلى 822 مليون درهم، وارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39% قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 46 مليون درهم، ويرجع ذلك في الأساس إلى انتظام العروض السينمائية وقوة المحتوى الترفيهي.

وتواصل الأعمال الترفيهية لشركة ماجد الفطيم توسيع حضورها في جميع أنحاء المنطقة، ففي يونيو 2023 تم افتتاح «سنو أبوظبي» أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة ورابع وجهة ثلجية للشركة، ما يؤكد التزام «ماجد الفطيم» بتقديم تجارب مبتكرة، تناسب العائلات والزوار من جميع أنحاء المنطقة.

أسلوب الحياة

وحققت «ماجد الفطيم للأزياء» (أسلوب الحياة) إيرادات بقيمة 473 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 31%، وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 300%، لتصل إلى 12 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وافتتحت «ماجد الفطيم للأزياء» 11 متجراً جديداً في النصف الأول من العام الجاري، كما أدخلت فئتين جديدتين، ضمن محفظة أعمالها وهما: الأثاث الفاخر والجمال، ففي شهر يناير تم افتتاح أول متاجر الأثاث الإيطالي الفاخر «بولترونا فراو» في المنطقة، وفي شهر مايو تم افتتاح أول متاجر العلامة التجارية الشهيرة «شيسيدو» خارج آسيا. وتستكمل هذه العلامات التجارية أعمال محفظة «أسلوب الحياة» الحالية المكونة من ثماني علامات تجارية رائدة، وعلامتين تجاريتين محليتين، ما يوفر فرصاً إضافية لمضاعفة معدلات نمو الشركة على أساس سنوي.

مسار الاستدامة

وتواصل «ماجد الفطيم» ريادتها المحلية والإقليمية، من خلال التركيز على تحقيق معدلات نمو مسؤولة على المدى الطويل، وإحداث تأثير إيجابي، بما يتماشى مع مبادرة الأهداف العلمية (SBTi). وتواصل الشركة المضي قدماً نحو تحقيق هدف «المحصلة الإيجابية» للانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك المياه بحلول العام 2040، وذلك من خلال التزامها بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، مدعومة بالحوافز الضريبية، التي تقدمها حكومة دولة الإمارات، حيث سجلت ماجد الفطيم انخفاضاً بنسبة 82% في استهلاك هذه النوعية من المواد والأدوات البلاستيكية.

وكانت «ماجد الفطيم» قد أصدرت بنجاح صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في يونيو من هذا العام، وسيتم توجيه عائدات الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة بموجب إطار التمويل الأخضر لعام 2019، ويعد هذا هو الإصدار الرابع لشركة ماجد الفطيم في أسواق رأس المال الخضراء، ما يؤكد التزامها بالتمويل المسؤول، وأهدافها الشاملة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي شهر يونيو من العام الجاري حصل مول الإمارات على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) من الفئة البلاتينية، وأصبح أكبر مول في العالم يتلقى هذا الاعتماد.

وحافظت الشركة على تصنيف «منخفض المخاطر» فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية، والمؤسسية من مؤسسة «ساستيناليتيكس».

التمويل

وتواصل «ماجد الفطيم» المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل مزيج تمويل متوازن من أسواق رأس المال والمصارف، وبلغ صافي القروض 14.9 مليار درهم، مع استحقاق معظم الديون في العام 2026 وما بعده.

وبحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة.

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