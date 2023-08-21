دبي مركز عالمي للثراء ووجهة الشركات العائلية

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت وسائل إعلامية هندية دبي بأنها باتت مركزاً عالمياً للثراء والفخامة ووجهة رئيسية للشركات العائلية.

وأكدت صحيفة «فاينينشيال اكسبريس»، أن مكانة دبي كمركز عالمي للثراء والفخامة غير قابلة للإنكار، موضحة أن إحصائيات وبيانات صادرة حديثة عن جهات بحثية عالمية مرموقة عززت سمعة دبي كساحة لمعيشة وعمل باقة من أكثر أفراد العالم ثراءً.

وأضافت في تقرير إن من أبرز البيانات تلك الصادرة في وقت سابق من العام الجاري من شركة «هنلي أند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بإقامات الأثرياء، وأفادت أن دبي نالت المركز الأول على مستوى المنطقة والــ 23 عالمياً في قائمة «أغنى مدن العالم، 2023»، التي أصدرتها الشركة، وذلك بعد أن شهدت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاع عدد سكانها من الأثرياء إلى 67.900 شخص، مقارنة من 54.000 شخص حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبارتفاع بلغ 18 %.

ولفتت إلى تواصل استقطاب الإمارة للأثرياء حول العالم وتزايد جاذبية عقاراتها الفاخرة، كما أشارت إلى الفيلا الفخمة التي استقر بها أخيراً رائد الأعمال الأشهر، بافيل دوروف، مؤسس منصة «تيليغرام» للتراسل الفوري، في جزيرة نخلة جميرا.

وفي سياق موازٍ، أكد موقع «موني كونترول» الشبكي الهندي المتخصص في الشؤون المالية أن دبي باتت في مقدمة اختيارات الشركات العائلية العالمية، وبصفة خاصة الهندية، الراغبة بإيجاد مكان جديد لتأسيس مقار لأعمالها التجارية.

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