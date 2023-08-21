43.5 % قفزة قيمة مبيعات عقارات دبي اليومية 2023

المصدر: دبي - بشار باغ

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قفز متوسط قيمة المبيعات اليومية للعقارات في دبي إلى 1.16 مليار درهم في أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل 808 ملايين درهم المتوسط اليومي لقيمة مبيعات العقار في الفترة ذاتها من 2022، بنمو 43.5 %، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل المتوسط اليومي لعدد صفقات بيع العقارات في دبي نمواً بـ 29 % مسجلاً 386 صفقة يومياً في الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ299 صفقة متوسط عدد صفقات البيع اليومية في الفترة نفسها من 2022.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة مبيعات الفلل في أول 7 أشهر من العام الجاري 108 ملايين درهم مقابل 75 مليون درهم العام الماضي، بنمو 44 %، فيما ارتفع متوسط عدد صفقات البيع يومياً بـ 15 % من 34 صفقة العام الماضي إلى 39 صفقة العام الجاري.

وشهد المتوسط اليومي لقيمة صفقات بيع الأراضي في دبي نمواً بـ33 %، فارتفع من 379 مليون درهم في أول 7 أشهر من 2022 إلى 503 ملايين درهم في 2023.

أما المتوسط اليومي لقيمة صفقات بيع الشقق السكنية والفندقية والوحدات التجارية ارتفع إلى 602 مليون درهم في 2023 مقارنة بـ390 مليون درهم في أول 7 أشهر من 2022، ليحقق بذلك نمواً بـ 54 %، فيما ازداد المتوسط اليومي لعدد الصفقات إلى 301 صفقة العام الجاري مقارنة بنحو 211 صفقة في 2022 بنمو 43 %.

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