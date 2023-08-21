7.5 مليارات مبيعات متوقعة لـ«سوق دبي الحرة» 2023

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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رفعت سوق دبي الحرة توقعاتها لحجم المبيعات خلال العام الجاري إلى 7.5 مليارات درهم بدعم نمو أعداد المسافرين عبر المطار وزيادة حجم الإنفاق مقارنة مع توقعات سابقة وصلت إلى 7 مليارات درهم وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل كوفيد، وبزيادة 18.48 % مقارنة مع العام الماضي الذي وصلت فيه المبيعات إلى 6.33 مليارات درهم.

وأكد صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في السوق الحرة بمطار دبي أن نشاط حركة السفر عبر مطار دبي انعكس بشكل إيجابي على نمو حجم مبيعات السوق الحرة الذي وصل خلال النصف الأول إلى أكثر من 3.86 مليارات درهم، في حين من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 7.5 مليارات مع نهاية العام وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة في ظل الزيادة غير المتوقعة في أعداد المسافرين.

وأضاف إن متوسط إنفاق المسافر عند المغادرة يصل إلى 47 دولاراً وعند الوصول 30 دولاراً في حين أن 38 % من المغادرين يشترون من السوق الحرة، ويصل عدد منتجات السوق إلى نحو 30 ألف منتج.

وأكد صلاح تهلك أن المسافرين الصينيين والروس والهنود والسعوديين والبريطانيين على التوالي يتصدرون من حيث حجم الإنفاق في السوق الحرة، أما من حيث السلع التي شهدت إقبالاً خلال العام الجاري.وقال تهلك إن العطور تأتي في المركز الأول في حين تستحوذ أدوات التجميل على نسب متنامية من حجم المبيعات، وتأتي منتجات التبغ في المركز الرابع ثم الإلكترونيات والذهب والحلويات على التوالي.

وأضاف إن السوق الحرة في مطار دبي تنفق نحو 2 % من حجم مبيعات السوق على الأنشطة التسويقية والرعايات الرياضية ما يساهم في تعزيز العلامة التجارية لسوق دبي الحرة في الأسواق العالمية.

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