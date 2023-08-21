«سي إي أو ورلد»: دور محوري لدبي في صياغة الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أكدت «سي إي أو ورلد»، أن المُدُن الأكثر ثراءً على مستوى العالم، ومنها دبي، تضطلع بدور هام في صياغة الاقتصاد العالمي، وخاصةً في قطاعي التقنية والخدمات المالية.وأوضحت المجلة الأمريكية أن هذه المُدُن تُعد مراكز عالمية كبرى للأعمال التجارية، فضلاً عن كونها تُعد بمثابة شبكات مُعقّدة تندمج فيها التقنية، الابتكار والثقافة لخلق اقتصادات كبرى.

وتوقعت في تقرير عن المُدُن الأكثر ثراءً على مستوى العالم أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي نهاية العام الجاري 102.67 مليار دولار «377.11 مليار درهم».

وأضافت «سي إي أو ورلد»، أن دبي تعد من أفضل الخيارات على مستوى العالم في الاستثمارات العقارية لافتةً إلى أن سعر القدم المربع الواحد للعقار في دبي يُعد أرخص نسبياً، مقارنة مع نظيره في المُدُن الأخرى المعروفة بكونها مراكز عالمية كبرى ووجهات للاستثمارات العقارية.

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