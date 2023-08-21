«دايناتريس» تقدم حلاً لتمكين الشركات من تعقب التهديدات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دايناتريس» الشركة العاملة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، عن تقديم حلها الجديد «التحليلات الأمنية» Security Analytics لمنصتها، والمصمم خصيصاً لمساعدة الشركات في الدفاع بشكل أفضل ضد التهديدات التي تتعرض لها البيئات الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية.

ويستفيد الحل الجديد الذي طورته «دايناتريس» من قدرات منصتها «ديفيس» Davis®AI التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتزويد المحللين الأمنيين بالإجابات الدقيقة، وسياق البيانات الذي يحتاجون إليه.

وقال ستيف تاك، النائب الأول للرئيس لإدارة المنتجات في«دايناتريس»:«باستخدام حل التحليلات الأمنية Security Analytics من»دايناتريس«، يمكن للمحللين التحقيق في التهديدات المتلاحقة والتحقق منها بسرعة، والاستفادة من بيانات المراقبة والأمن في السياق الكامل للتحليل، واتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الدفاعات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز