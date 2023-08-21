16.7 مليار دولار التجارة بين الدول العربية والبرازيل في 7 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» ارتفاعاً في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي بـ8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.61 مليارات دولار مقارنة بـ 9.825 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الدول العربية إلى البرازيل لتبلغ 6.11 مليارات دولار، وبذلك يبلغ التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل في الأشهر السبعة الأولى من 2023 ما قيمته 16.72 مليار دولار.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية 1.873 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات إلى دولة قطر 155.91 مليون دولار، وارتفعت الصادرات البرازيلية أيضاً إلى الكويت لتصل إلى 157.78 مليون دولار وبلغ إجمالي الصادرات إلى مصر 1.163 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات إلى دولة الإمارات 1.646 مليار دولار.

وأشارت تقارير «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» إلى أن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية تضمنت اللحوم والخامات وركام المعادن، والسكر والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا، واللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي والمعادن الثمينة والمجوهرات والقهوة والشاي والتوابل.

الصادرات العربية

وارتفعت صادرات الدول العربية إلى البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من 2023 لتصل إلى 6.114 مليارات دولار. ووفقاً لتقارير «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، بلغت الصادرات السعودية إلى البرازيل 1.986 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بينما بلغت الصادرات القطرية إلى البرازيل 408.50 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها.

أما الصادرات الكويتية إلى البرازيل فبلغت 188.18 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى البرازيل 275.45 مليون دولار. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى البرازيل 722.07 مليون دولار بين شهري يناير ويوليو الماضيين.

وتضمنت قائمة أهم المنتجات التي صدرتها الدول العربية إلى البرازيل الوقود المعدني، والأسمدة والألمنيوم والبلاستيك والمواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة، والملح والكبريت والأحجار والمواد الكيميائية العضوية والأسماك والحديد.

علاقات

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تضطلع الغرفة بدور محوري في تمتين العلاقات بين البرازيل والعالم العربي.

وتعد هذه الأرقام خير دليل على العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين الجانبين. وأفضت مبادراتنا الاستراتيجية المتنوعة وجهودنا المكثفة إلى تمكين الغرفة التجارية من الاضطلاع بدور ملموس في زيادة الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية.

وتؤكد الزيادة المستمرة في الصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية الالتزام المشترك بتنمية العلاقات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الجانبين. وتعزز هذه العلاقة التجارية المزدهرة مكانة العالم العربي بصفته شريكاً استراتيجياً مهماً في شبكة التجارة العالمية للبرازيل».

وأضاف: «نؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وإفساح مجال أكبر لوصول المنتجات البرازيلية إلى الأسواق العربية، وتوطيد أواصر التعاون بين هاتين المنطقتين اللتين تتسمان بالديناميكية والتنوع. ونسعى إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والبرازيل من خلال تيسير التجارة والنهوض بالفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل الثقافي».

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