80 مبادرة مجتمعية وتطوعية نفذتها جمارك دبي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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نفذت جمارك دبي 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري استفاد منها نحو 290 ألف مستفيد من كل الفئات في المجتمع، وتنوعت مبادرات جمارك دبي لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، وسواعد أصحاب الهمم، وفطور كبار المواطنين، إلى جانب عدد من المبادرات الخاصة بالصحة البدنية والنفسية وورش توعية التي وجهت للموظفين والمجتمع.

وتم توقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، لتعزيز الوعي المجتمعي والتخفيف من الوصمة المجتمعية المقترنة بمرض الإدمان، إضافة إلى ورش توعية لطلبة المدارس، وللموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية، حيث وجهت المبادرات لكل أطياف المجتمع. وقالت عنود عبدالله، مدير قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات والمسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: عززت الدائرة من جهودها في دعم المبادرات المستدامة، لا سيما المجتمعية منها، من أجل الوصول للهدف السامي في تعزيز التكافل الاجتماعي السائد في دولة الإمارات.

وأكدت مدير قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات مدى التناغم والتواؤم بين جمارك دبي وشركائها الاستراتيجيين في توحيد الجهود وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.

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