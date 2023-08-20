«دراجون أويل» تشتري 20% من امتياز «نرجس» البحري في مصر

المصدر: القاهرة – وكالات

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تسعى «دراجون أويل»، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، إلى شراء حصة لا تقل عن 20% في منطقة امتياز «نرجس» البحرية بالبحر المتوسط في مصر من عملاقة الطاقة الأمريكية «شيفرون»، وتعتزم الشركة، زيادة إنتاجها النفطي في مصر بنحو 27% خلال أكتوبر المقبل إلى 70 ألف برميل يومياً.

وتقع منطقة امتياز «نرجس» البحرية، التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع، شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية. وتمتلك «شيفرون هولدينغز» الأمريكية، و«آي إي أو سي بروداكشن» التابعة لشركة «إيني» الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة «ثروة للبترول المصرية» حصة 10%.

تتوقع مصر أن تبلغ احتياطيات الغاز في حقل «نرجس» ما بين تريليونين و2.5 تريليون قدم مكعب، وفقاً لوزير البترول طارق الملا في مقابلة سابقة مع «اقتصاد الشرق» في فبراير الماضي، مع الإشارة إلى أن «شيفرون» بصدد إنجاز أبحاثها، مما سيعطي صورة أوضح عن حجم الاحتياطيات.

قال مسؤول حكومي مصري طلب عدم الكشف عن اسمه إن «دراجون أويل» تستهدف دخول مجال إنتاج الغاز في مصر بعد نجاحها في إنتاج الزيت عبر استحواذها في عام 2019 على أصول شركة «بي بي» في منطقة خليج السويس، في صفقة بلغت 850 مليون دولار.

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