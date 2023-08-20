عودة المدارس تنعش أسواق التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسواق التجزئة في دبي حالة من النشاط الكبير خلال الساعات الأخيرة، وسط توقعات باستمرار حالة الزخم اليوم بدعم عطلة نهاية الأسبوع وعودة الأسر من الإجازات الصيفية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تصل التنزيلات حتى 80 %.

وكثفت المحلات والمراكز التجارية عروضها الترويجية لاستغلال إقبال المتسوقين على الشراء فيما تواصلت العروض الترويجية والترفيهية ضمن مفاجآت صيف دبي، حيث حرصت المراكز التجارية على إهداء الزوار أفضل الصفقات والعروض والتجارب في أجواء ترفيه وتسوق مميزة.

وتسابقت الأسواق والمحلات والمراكز التجارية التقليدية في منافسة العروض السخية والتخفيضات القيمة التي أطلقتها العديد من المتاجر الإلكترونية، حيث أطلقت العديد من المنصات التجارية الإلكترونية باقات مميزة من التخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع.

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