خصومات فندقية لزوار دبي خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أفاد فندق «البندر روتانا» ذو الواجهة على خور دبي بأنه سجل معدل إشغال، خلال النصف الأول من العام الجاري يتجاوز نسبة الـ90%، وبمناسبة موسم الصيف ومواكبة مهرجان صيف دبي يرحب الفندق بضيوف وزوار دبي، للاستمتاع بخصم بنسبة 15% عن أدنى سعر للغرفة العامة، مما يضمن تجربة فاخرة بأسعار معقولة، ويستمتع الأطفال، الذين يصلون إلى 12 عاماً بخصم كبير بنسبة 50%.

وهذا العرض الصيفي الحصري صالح حتى 4 سبتمبر، مما يضمن للضيوف وقتاً كافياً للتخطيط لقضاء وقتهم المثالي.

وسجلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مستويات أداء من حيث الزوار الدوليين تتجاوز معدلات ما قبل الجائحة، مع نمو سنوي بنسبة 20%.

ورحب دبي بـ 8.55 ملايين زائر دولي، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، متجاوزة بذلك الرقم، الذي كان قبل جائحة كورونا، والبالغ 8.36 ملايين سائح في عام 2019.

وقال أيمن عاشور المدير العام للبندر روتانا وأرجان من روتانا: «إن ممتلكاتنا ليست مجرد فندق، بل هو مكان تبني فيه الأسر ذكريات وتقاليد لا تنسى».

ويتلألأ البرج المزدوج لفندق البندر روتانا وأرجان روتانا على طول مشهد خور دبي في الصيف، مع عرض لا يضاهى، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالاستضافة الفاخرة لوجهات الضيافة الرائدة في المدينة.

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