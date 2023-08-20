«باونز» يتوسع في الإمارات مع موسم العودة للمدارس

المصدر: دبي – البيان

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أعلن باونز، برنامج الولاء الخاص بأسلوب الحياة والذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، عن شراكة استراتيجية مع إيروس، المجموعة المعروفة على نطاق واسع في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية.

وتتزامن هذه الخطوة مع موسم العودة للمدارس والعودة إلى مكاتب العمل بعد إجازة صيفية طويلة، ما يجعل من عائلة باونز أول شريك إلكتروني للمجموعة، ويشمل البرنامج تحت مظلته أيضاً عدداً كبيراً من الشركاء، كما طرح البرنامج أخيراً تطبيقاً جديداً متطوراً، يمكن تنزيله من متجر أبل، ومتجر هواوي، ومتجر جوجل بلاي.

وأكد سريدهار كريشنامورثي، الشريك الإداري والمؤسس المشارك في باونز، على التزام البرنامج بالتعاون الدائم مع أفضل الشركاء. وأضاف: «يوضح أحد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بمشاركة العملاء، باستبدال ما يقارب 50 % من ما يزيد على 600 مليون نقطة باونز في محافظ أعضائنا.

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