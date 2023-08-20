تدفقات السياح إلى دبي من 12 سوقاً تتجاوز ما قبل «الجائحة»

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت أعداد السياح القادمين إلى دبي من 12 سوقاً عالمياً، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة، خلال الفترة ذاتها من عام 2019، أي ما قبل اندلاع جائحة «كوفيد 19» العالمية، وذلك بحسب بيانات أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فيما شهدت التدفقات الوافدة من العديد من الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأمريكية طفرات ملحوظة، إلى جانب محافظة الوجهات الأساسية المصدرة للسياحة للإمارة، وتتصدرها الهند على معدلات نمو قوية.

وكشفت البيانات أن أعداد السياح القادمين إلى دبي من الهند من 997 ألف زائر، خلال النصف الأول 2019، لتصل إلى 1.22 مليون زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 23%، حيث عززت الهند صدارتها للأسواق العالمية المصدرة للسياحة إلى دبي.

طفرة روسية

وشهدت أعداد الزوار من روسيا نمواً بنسبة 64 %، حيث ارتفعت إلى 616 ألف سائح في النصف الأول مقارنة بـ 375 ألفاً في الفترة المقابلة 2019. وتجاوزت أعداد الزوار القادمين من سلطنة عمان إلى دبي مستويات ما قبل جائحة كوفيد، بنحو 2%، ليصل إجمالي عدد الوافدين للإمارة من السلطنة إلى 511 ألف زائر مع نهاية النصف الأول 2023 مقابل نحو499 ألف زائر، خلال الفترة نفسها من العام 2019.

تدفق أمريكي

وشهدت أعداد الزوار القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بمعدلات تقدر بنحو 10%، لتسجل 362 ألف زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 330 ألف زائر، خلال الفترة نفسها من العام 2019.

ووفق بيانات الدائرة ارتفعت أعداد السياح من ألمانيا إلى 329 ألف سائح في النصف الأول 2023 مقارنة بـ 316 ألف في النصف الأول 2019 بنمو 4 %.

واستقبلت دبي 196 ألف زائر من إيران، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 150 ألف زائر، خلال الفترة نفسها من العام 2019 بزيادة 31%.

نشاط مصري

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفعت أعداد الزوار القادمين من مصر بمعدل 4 %، حيث سجل النصف الأول من العام الماضي 168 ألف سائح من مصر مقارنة بـ 161 ألفاً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019.

وحلت كازاخستان بالمرتبة الأولى من حيث نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة خلال النصف الأول نحو 300 ألف سائح من كازاخستان مقارنة بـ 145 ألف، خلال الفترة نفسها من العام 2019 بنمو 101 %. وارتفعت أعداد التدفقات السياحية الوافدة من إيطالي، لتصل إلى 130 ألفاً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 129 ألفاً في الفترة نفسها من العام 2019 بنمو 0.7%.

الأسرع تعافياً

وجاءت العراق ضمن أسرع الأسواق تعافياً بنمو 55%، حيث استقبلت 102 ألف زائر في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 66 ألف زائر، خلال أول 6 أشهر من 2019.

وشهدت أعداد الزوار القادمين من أستراليا نمواً بنسبة 1% مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» لتصل إلى 121 ألف زائر مقارنة مع 120 ألف زائر، سجلتها خلال الفترة نفسها من العام 2019.

وارتفع أعداد الزوار الوافدين من كندا بنسبة 26 %، حيث استقبلت دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 110 آلاف سائح مقارنة بنحو 87 ألف زائر، خلال الفترة نفسها المقابلة من 2019.

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