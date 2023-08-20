مجلس الماس الطبيعي يصدر من دبي تقريره التحليلي لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكد مجلس الماس الطبيعي و«مجوهرات جوهرة»، في الإمارات على التعاون في مجال تعزيز الشفافية، وأصدر المجلس أمس في دبي، تقريره التحليلي لعام 2023 بعنوان حقائق الماس: الرد على الخرافات والمفاهيم الخاطئة بشأن صناعة الماس. من خلال هذا التقرير، شرع المجلس في معالجة المعلومات الخاطئة حول كل من الماس الطبيعي ونظيره الاصطناعي.

ويدعم مجلس الماس الطبيعي NDC المنظمة العالمية والتي تمتد عمليات أعضائها عبر أربع قارات وعشر دول سلامة صناعة الماس الطبيعي من خلال توفير الشفافية والبصيرة حول التقدم الذي يحرزه هذا القطاع والتزاماته نحو التحسين أكثر، ويعمل المجلس في الولايات المتحدة والصين والهند والإمارات وأوروبا، ومن خلال الشراكة وتعاونه مع «مجوهرات جوهرة» يسلط مزيداً من الضوء على أن جمال الماس الطبيعي الحقيقي يكمن في الفائدة التي يقدمها للعالم، مع تمكين وإثراء المجتمعات والبلدان الموجود بها.

وقال ديفيد كيلي، الرئيس التنفيذي لمجلس الماس الطبيعي: «في عصر أصبح فيه المستهلكون أكثر فضولاً واستنارة من أي وقت مضى، فإنهم يرغبون في معرفة القيم والممارسات التجارية المسؤولة من الشركات، وفي الواقع الصناعة الأوسع التي يشترون منها». وأضاف «إننا في مجلس الماس الطبيعي، نريد دعم المستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير المعلومات بشفافية».

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