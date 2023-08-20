«إينوفيشن هب» تدعم «معرض التسارع الرقمي» بنيودلهي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدعم «إينوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي معرض التسارع والتحول الرقمي، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي على مدى يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

وسينعقد المعرض تحت شعار «إعادة تصور التقنية: إطلاق العنان لطاقة التقنية إلى الأبد»، ومن المنتظر أن يحضره ما يزيد على 3000 ضيف من متخذي القرار في كبريات الشركات التقنية الهندية، للاحتفاء بقصة نجاح ونمو الهند في التقنية، فضلاً عن مناقشة أحدث المستجدات في النظام البيئي التقني الهندي، وتشجيع النابهين الهنود في قطاع التقنية على المزيد من الابتكار.

وقال محد سليم، مؤسس «تريسكون» ورئيسها التنفيذي: «نقدم معرض التسارع والتحول الرقمي ليس كونه مجرد حدث فحسب، وإنما خطوة تقع في موضع القلب من مشهد التحول الرقمي بالهند، وستشارك في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً ورخاء للهند، ولا يمثل المعرض قفزة عملاقة في التقنية فحسب، بل وإنما أيضاً التزاماً حيال قصة نمو الهند عموماً». وقال نافين بارادواج، رئيس مجموعة «تريسكون»: «يجسد المعرض البراعة الهندية والإمكانات اللانهائية، التي تتمتع بها بلادنا في مجال التقنية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز