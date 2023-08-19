10 مليارات دولار مجمل استثمارات «إعمار» في مصر

المصدر: العلمين - البيان

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أشاد محمد العبار، مؤسس مجموعة «إعمار العقارية»، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة، وقال في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.

وأكد العبار أن نظرة شركة «إعمار مصر للتنمية» التابعة للمجموعة للاستثمار السياحي في مصر ما زالت إيجابية، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال الفندقية في مصر في النصف الأول من سنة 2023 تعد الأعلى منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن فئة الفنادق الفاخرة تشهد إقبالاً كبيراً من السائحين في مصر.

وافتتحت إعمار فندقها التاسع في مصر، وقال العبار: افتتحنا الفندق التاسع في منطقة الساحل الشمالي بمصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويقع الفندق الجديد داخل منتجع مراسي السياحي التابع للشركة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وعلى مساحة 86 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 غرفة فندقية، و169 شقة فندقية.

وأكد العبار أن شركة «إعمار مصر للتنمية» المدرجة في بورصة مصر تبحث عن فرص جديدة، سواء في القطاع الفندقي أو العقاري بمصر.

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