74 مليار دولار حصة مواد التغليف الورقية في المنطقة

المصدر: دبي – البيان

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أكد خبراء الصناعة المشاركون في المعرض التجاري «بروبابر 2023 Propaper» المقبل، أنه تماشياً مع هذا النمو في الطلب، ازدادت استثمارات مصانع ورق الكرافت في المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، مع زيادة استخدام التغليف بالورق في مختلف الصناعات مثل مجالات الأغذية والنظافة والصيدلة ومستحضرات التجميل، مما أدى إلى زيادة الطلب، مشيرين إلى أنه لا تزال حصة تغليف الورق في سوق التغليف الإجمالي المقدر بنحو 74 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نمواً هائلاً مع انتعاش قطاع التجارة الإلكترونية وتحول تفضيل المستهلكين نحو حلول مستدامة وصديقة للبيئة.



ويستضيف معرض «بروبابر دبي 2023» مجموعة كبيرة من شركات الورق والتغليف العالمية التي تقف في طليعة الابتكار. يقام المعرض، الذي يشمل أيضاً «سوبر سورسينغ دبي» تحت إشراف اتحاد المنظمات الهندية لتصدير السلع (FIEO)، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في «فيستيفال أرينا دبي» بمنطقة مدينة دبي للمهرجانات.



وقال ماجد رشيد - المدير العام لشركة Star Paper Mill Paper Industry بدولة الإمارات: «التجارة الإلكترونية ما زالت تشهد انتعاشاً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، وهذا بدوره دفع بالطلب على حلول التغليف في مختلف القطاعات.

ويمكن أن يتجاوز السوق العام للتجارة الإلكترونية في المنطقة 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا سيكون بالتأكيد عاملاً لتعزيز الحاجة إلى حلول التغليف بالورق، وتكون صناعة الورق بمقترحاتها المستدامة والبديلة في استعداد للزيادة».



ونقلاً عن تقرير أبحاث سوق البيانات، قال المتحدثون باسم بروبابر 2023، إن سوق ورق الكرافت سيستمر في اكتساب حصة في السوق. ووفقاً لتوقعات أعوام 2020-2028، ستنمو سوق ورق الكرافت بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.8% في الإمارات وحدها لتصل إلى أكثر من 54 مليون دولار أمريكي.



وقال عمر علي عبداللـه الحسني، رئيس مجلس إدارة شركة كيرياس للورق بسلطنة عُمان: «لقد نما حجم الفرص أيضاً مع التوجه نحو مجالات مثل صناعة الأدوية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل في استخدام حلول التغليف بالورق بشكل كبير، مستفيدين من انتعاش القطاع التجاري الإلكتروني».



«وأشار إلى أن النمو في تغليف المواد الغذائية بالورق الذي شهد ارتفاعاً خلال وبعد الجائحة، ما زال يشكل دافعاً للاستفادة من المستثمرين في قطاع الورق في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر معدلات انتشار الإنترنت هناك الأعلى عالمياً مما يدعم التجارة الإلكترونية».



وقال جين جوشوا، المدير العام لشركة Verifair:«شهدت صناعة الورق زيادة مستمرة في الاستثمارات، سواء أكانت توسعاً في المشاريع الحالية أم مشاريع جديدة مع ارتفاع مستمر في سوق المنتجات الورقية.

في مجلس التعاون الخليجي وحده، كان النمو واضحاً لحلول التغليف بورق الكرافت مع وجود فئة سكانية شابة يتمتعون بالذكاء الرقمي والوعي بالاستدامة والذين لديهم معدل إنفاق سريع عبر الإنترنت».

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