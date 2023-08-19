وجهات المأكولات المميزة بدبي تشارك في «أسبوع الصيف للمطاعم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك عشرات المطاعم في دبي في «أسبوع الصيف للمطاعم»، والذي انطلق، أول من أمس، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، ما يمنح سكان دبي وزوارها فرصة استكشاف أماكن جديدة أو مفضلة مع تخفيضات رائعة.



وتقدم هذه الفعالية جولة بين نكهات المطبخ الشرق أوسطي الغنية، وعراقة المطبخ الأوروبي، والتوابل المميزة للمأكولات الهندية والمأكولات المكسيكية الحارة، وغير ذلك الكثير، ويسعى «أسبوع الصيف للمطاعم» لإرضاء جميع الأذواق، من محبي اللحوم، إلى النباتيين، وعاشقي تذوق المأكولات الجديدة، والأشخاص الاجتماعيين، الذين يحبون قضاء الوقت مع الآخرين في الخارج، والمغامرين الباحثين عن مزيج فريد من النكهات.



ويمكن تناول العشاء في مطاعم شهيرة مثل الفنر، والتي تنقل الضيوف إلى عصر من الأناقة الإماراتية، وتراث الطهي الإقليمي، أو مطعم «فيليا» في فندق «إس إل إس» دبي في الخليج التجاري، الذي يحتفي بطرق الطهي، التي تنتقل عبر أجيال النساء مع قائمة تتراوح من البيتزا اللذيذة إلى الأطباق الإيطالية التقليدية مع لمسة عصرية، أو يمكن التوجه إلى مطعم «شابيستان» في خور ديرة لتذوّق الأطباق الفارسية التقليدية.

أجواء آسيوية



وتتميّز دبي، مثلها مثل آسيا، بتنوع المطاعم والمقاهي النابضة بالحياة، وهو ما يعتبر انعكاساً حقيقياً للأجواء الآسيوية الآسرة، والدعوة موجهة لزوار دبي لتذوق الأطباق المتنوعة من قائمة أسبوع الصيف للمطاعم، ليعيشوا تجربة طريق الحرير. يُعد مطعم «كارنفال باي تريساند» الخيار المثالي لتجربة المطبخ الهندي الحديث في مشهد ساحر واستثنائي، بينما يضفي «فارزي» لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحبوبة، أما مطعم «أمارا» فيقدم مزيجاً من النكهات العربية والتوابل الهندية الشهية، كما يمكنكم الاستمتاع بتجربة الأكل الفاخر في مطعم «فارغ» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في النخلة، واستكشاف نكهات جنوب شرق آسيا في مطعم «لاو» في جزيرة النخلة، ومطعم «بي بي سوشال داينينغ» في مركز دبي المالي العالمي.

مهرجان مكسيكي



وسيقام مهرجان مكسيكي رائع في مطاعم «لا تابليتا» و«ليلا وود فايرد تاكويريا»، و«مايا من الشيف ريتشارد ساندوفال»، التي تضفي لمسة فاخرة على الأطباق المكسيكية التقليدية، إضافة إلى ذلك جنة عشاق اللحوم في انتظار الجميع، خلال «أسبوع الصيف للمطاعم»، فيمكن تذوق شرائح اللحم التركية في مطعم «بوتشا» أو الاستمتاع بالخيارات المتميزة في ومطعم «بول آند بير»، الذي يوفر مجموعة كبيرة من خيارات الأطعمة المتنوعة.



وللزوار الذين يبحثون عن تجربة فريدة من نوعها، فعليكم زيارة مطعم «سفوماتو»، الذي يقدم لمرتاديه مفهوم الفخامة بأسعار معقولة، أو مطعم «21 جرامز»، الذي يقدم قائمة طعام من شبه جزيرة البلقان، كما يمكن تذوق مزيج رائع من المأكولات البرتغالية واليابانية في مطعم «أوانجو»، أو العديد من الأطباق النباتية الرائعة في مطعم «وايلد آند ذا مون»، أو الاستمتاع بتناول القهوة المتميزة، والطعام في أجواء مريحة، وغير رسمية في مطعم «دينينغ بوتيك»

المذاق التركي



وتنتشر في دبي المطاعم التركية، وتأتي الأصناف العثمانية دون حصر، إذ تنتمي المائدة التركية لأحد أقدم المطابخ في العالم، وتجمع بين النكهتين الشرقية والغربية وتعتمد كثيراً على أنواع اللحوم المشوية والكباب والمحاشي، إلا أن «كومبير» البطاطا المسلوقة والمحشية بالخضار والسلطة والبرغل والذرة واللبن، لا تقل عن الأطباق الرئيسية، وتتوفر حول القرية العالمية، وفي الجناح التركي بكثرة هذا العام، ليستمتع الزائر بنكهة يصعب العثور عليها.



ويعتبر ميركاتو مول من أهم المراكز التجارية في قلب مدينة جميرا، إذ يقصده السياح والمقيمون للاستمتاع بأجوائه الراقية ومطاعمه الفاخرة، التي تغني تجربة الزوار، وقد تم مؤخراً افتتاح مطعم باشا سراي، والذي يعتبر واحداً من أهم المطاعم التركية، التي تجمع بين التقاليد الغنية للمطبخ التركي مع نكهات وتقنيات عالمية معاصرة في الطبخ، بالإضافة إلى تصميمه المستوحى من الحضارة التركية وديكوراته الرائعة التفاصيل وإطلالة مميزة من شرفته على شاطئ جميرا.



ويقدم باشا سراي تجربة طعام فريدة تحتفي بتراث المأكولات التركية الحية والمتنوعة، بينما تدمج عناصر مبتكرة وحديثة، تتناول المكونات والتوابل وطرق الطهي، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المطبخ التركي، ويحفل بقائمة من ألذ الوصفات التركية التقليدية الغنية بالمشويات مثل اللحوم والكباب، السلطات ذات المكونات الفريدة من نوعها، والحلويات الشهية والمشروبات الساخنة والباردة، التي تم تحضيرها وتقديمها بأسلوب مختلف من قبل أمهر الطهاة الأتراك.



مطاعم متنوعة



ويشارك العديد من المطاعم هذا العام بتقديم تخفيضات كبيرة على أشهر الأطباق، منها «أكسنتس»، «داو أند أنكور»، و«ريوفورم سوشل أند جريل»، و«رورينغ رابيت»، و«ذا ناين»، و«بايت مي برغر، و«مينا براسري»، و«سوشل كومباني»، و«ميتس أند تريز»، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية المُعدة بذوق فني عالٍ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز