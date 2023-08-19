«الاتحاد لائتمان الصادرات» توسع أعمالها في أفريقيا بتوقيع 3 اتفاقيات استراتيجية

المصدر: أديس أبابا - وام

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أبرمت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع أبرز البنوك، وشركات التأمين في إثيوبيا، بهدف توسيع أعمالها في القارة الأفريقية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي رافق سموه فيها وفد إماراتي رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء، وكبار المسؤولين، فقد وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع كل من «بنك إثيوبيا التجاري»، الذي يعد أكبر وأقدم بنك في إثيوبيا، و«بنك التنمية الإثيوبي» المملوك للدولة، و«شركة إثيوبيا للتأمين»، أكبر مقدم لحلول التأمين في البلاد، وذلك بهدف استكشاف فرص النمو والاستثمار في مجال التجارة ودعم الصادرات وحلول التأمين المبتكرة، ضمن سعي الشركة المستمر لتمكين أعمال المستثمرين والمصدرين الإماراتيين إلى إثيوبيا، وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية بكل سهولة وأمان.

تعد «الاتحاد لائتمان الصادرات» داعماً رئيساً لمحور التجارة ودعم الصادرات الوطنية، وشريكاً استراتيجياً للعديد من المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى استكشاف فرص النمو الواعدة لقطاع لأعمال والمشاريع الاستثمارية في جمهورية إثيوبيا.

علامة بارزة

وتشكل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، التي تهدف الاتحاد لائتمان الصادرات من خلالها إلى دعم التجارة الخارجية للدولة مع القارة الأفريقية، وتمكين المصدرين والمستثمرين الإماراتيين من التوسع بأعمالهم التجارية، وتسهيل فرص التصدير والاستثمار إلى إثيوبيا وشرق القارة، وباقي دولها، وذلك عبر توفير مجموعة شاملة ومبتكرة من حلول تأمين تؤمن مسار تدفق حركة الاستثمارات والصادرات والتجارة إلى إثيوبيا.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى إثيوبيا تعد محطة مهمة في مسار توسيع التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين الدولتين الصديقتين التي ترتبطان بعلاقات تاريخية، وهو ما تترجمه التدفقات التجارية النشطة بين الجانبين، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا بحجم تجارة غير نفطية بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2022، ومن هنا تنبع أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها الاتحاد لائتمان الصادرات بالتزامن مع هذه الزيارة، إذ يسعى البلدان الصديقان إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة.

وأكد معاليه أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد لائتمان الصادرات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا ستسهم في مساعي البلدين إلى الارتقاء بالعمل التجاري المشترك، بما يمكّنهما من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية، وفقاً لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».. لذا تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا خصوصاً، وقارة أفريقيا عموماً، وذلك على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية كافة لما فيها مصلحة شعوب القارة ورفاه عيشها وتطور اقتصاداتها.

تعزيز الروابط

بدورها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة لاتحاد لائتمان الصادرات: «إن توقيع الشركة ثلاث اتفاقيات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا سيسهم في تعزيز الروابط التجارية مع واحد من أهم الأسواق الواعدة في أفريقيا و تعزيز فرص الازدهار التجاري وزيادة تنافسية وقدرات الصادرات الوطنية، وتوفير منظومة حلول تأمين شاملة، وذلك بصفتنا الشريك الداعم للمستثمرين من أجل تمكينهم من التوسّع بأعمالهم إلى الأسواق العالمية والتي سيكون لها الأثر الكبير في المساهمة بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال».

جدير بالذكر أن شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» تساهم بدور مهم في انتعاش التجارة غير النفطية لدولة الإمارات التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في عام 2022 و بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم خلال العام نفسه، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.

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