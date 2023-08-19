«طاقة» تنفي الاستثمار في «أداني الهندية»

المصدر: بنجالورو - رويترز

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قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«أداني جروب» الهندية، في بيانين منفصلين أمس، إن شركة طاقة لا تجري محادثات بشأن أي استثمار في أنشطة الطاقة التابعة لمجموعة الملياردير الهندي جوتام أداني.

وكانت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية قد نقلت أمس، عن مصادر قولها إن «طاقة» تدرس استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في نشاط أو أنشطة طاقة متعددة لمجموعة أداني بما يشمل شراء حصة تقترب من 20% في أداني إنرجي سولوشنز.

وقالت شركتا أداني إنرجي سولوشنز للتوزيع، وأداني باور التي تنتج الطاقة الحرارية، في إفصاحين للبورصة، «الشركة لا تجري أي مناقشات مع طاقة»، في حين قالت الشركة الإماراتية إن الأنباء عن أي استثمار غير صحيحة.

وتضم أنشطة أداني جروب للطاقة والكهرباء شركات مثل أداني إنرجي سولوشنز وأداني باور وأداني جرين إنرجي. وأدت الأنباء إلى رفع سهم أداني إنرجي سولوشنز 8.73%، كما قفز سهم أداني باور بأكثر من 12%، وصعد سهم أداني جرين إنرجي 10% تقريباً.

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