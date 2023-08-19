«جي بي آر» دبي ضمن الشواطئ الـ10 الأشهر عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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حل شاطئ «جي بي آر» في دبي ضمن قائمة أشهر 10 شواطئ في العالم، وفقاً لدراسة أجرتها «بونسيه»، بناء على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل «جي بي آر» في دبي المرتبة العاشرة بين الشواطئ الأشهر في جميع أنحاء العالم على «إنستغرام»، والسادس ضمن أشهر الشواطئ على «تيك توك».

ومن خلال 197365 منشوراً على إنستغرام، أصبح شاطئ «جي بي آر» في دبي ضمن القائمة؛ نظراً لمزيج من الرمال الذهبية، والأفق المليء بناطحات السحاب، وعجلة عين دبي العملاقة.

وأعد خبراء السفر والأمتعة في «بونسيه» Bounce قائمة بالشواطئ الأشهر في العالم وفقاً لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحليل عدد منشورات «إنستغرام»، ومقاطع فيديو «تيك توك».

ويضم شاطئ «جي بي آر» دبي العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك الألعاب المائية الممتعة وأكشاك بيع الهدايا ومحلات الملابس وغيرها، كما يضم مجموعة من الأنشطة، حيث تتوفر عشرات الألعاب المائية، التي تناسب الكبار والصغار، بما في ذلك قيادة الدراجات المائية «جت سكي»، والقفز في الهواء والغوص وركوب المظلات المائية، إضافة إلى منطقة اللعب المخصصة للأطفال.

وتقع مجموعة من الفنادق الفاخرة بالقرب من الشاطئ، التي تضمن إقامة ممتعة بإطلالات ساحرة على الواجهة المائية.

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