غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق دليلاً إرشادياً لتطوير التطبيقات من دون برمجة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلط الضوء على منصات تطوير التطبيقات من دون تعليمات برمجية، التي تحتوي أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم. ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حول «أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة» في إطار دعم الغرفة لمبادرة «طبق في دبي» وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

شارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم «أكاديمية أسترولابز الرقمية» بدبي، أكثر من 50 شاباً وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.

تندرج ورشة العمل هذه ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للعب دور محوري في نجاح مبادرة «طبق في دبي»، وذلك من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات ورواد الأعمال الرقميين، ومنحهم الفرصة للالتقاء ومناقشة أفكارهم المبتكرة مع خبراء ومختصين.

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