تخريج 22 منتسباً في دبلوم استشراف المستقبل بـ«اقتصادية عجمان»

المصدر: عجمان - وام

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خرجت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان 22 منتسباً في «دبلوم استشراف المستقبل» الذي استمر 8 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية.

وتم منح الخريجين شهادة معتمدة من جامعة عجمان وشهادة دولية من البورد الأمريكي، وقد بلغت نسبة رضا المتدربين عن الدبلوم 99%، كما بلغت نسبة استفادتهم 100%، ونسبة رضاهم عن الزيارات التي نظمتها الدائرة ضمن البرنامج 100% ونسبة رضاهم عن التنسيق والتنظيم 100%، وحقق عائد على المعرفة بنسبة 100%.

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادي: نحرص على المشاركة في البرنامج الصيفي انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في دمج وتمكين مواطني الإمارة من الشباب والطلاب من خلال إعداد دبلوم لاستشراف المستقبل واستثمار طاقاتهم خلال فترة الصيف.

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