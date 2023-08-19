«إينوك» تفتتح أحدث محطات الخدمة التابعة لها في عجمان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك عن افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الجرف بعجمان، في خطوة تأتي في إطار خطط المجموعة التوسعية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وبهذا يصبح العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارة 5 محطات.

بلغ عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في الدولة حتى الآن 191 محطة خدمة، و6 محطات خدمة مدمجة، و15 محطة «إي لينك» (eLink).

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نلتزم في مجموعة إينوك بتلبية احتياجات العملاء المتنامية في مجال خدمات بيع الوقود بالتجزئة أينما كانوا في دولة الإمارات مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، إلى جانب دعم مسيرة نمو الدولة وازدهارها».

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