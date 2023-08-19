تزايد الإقبال على منازل العطلات في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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تتزايد جاذبية دولة الإمارات التي تواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز وجهات السياحة العالمية، ومع ارتفاع الإقبال على زيارة الإمارات يزداد الطلب على استئجار بيوت العطلات لفترات قصيرة بحثاً عن خصوصية أكثر.

وقالت كريستينا بوتكارو، المدير العام لشركة «نسمة» التابعة لمجموعة التميمي للاستثمار إن هناك العديد من العوامل التي تزيد الإقبال على منازل العطلات خاصة في دولة الإمارات. ومن بين أكبر وأبرز العوامل زيادة عدد السائحين الوافدين إلى شواطئ الدولة بشكل مطرد، حيث يتطلع الكثيرون وفقاً لخبراء القطاع إلى حجز منزل أو شقة بأكملها.

وحسب الإحصاءات الرسمية، من المتوقع أن يشهد قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1 % سنوياً خلال الفترة من 2017 – 2027 ليصل إلى ما قيمته 116.1 مليار درهم. وهذا يعادل 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

ومن المتوقع أن يزداد تدفق الزوار مدفوعاً بالمبادرات والبرامج الرئيسية التي تنفذها حكومة الإمارات. ومن بين هذه المبادرات الكبيرة استراتيجية الإمارات السياحية 2031 والتي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم. وكل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على خيارات الإقامة البديلة مثل بيوت العطلات.

كذلك، فإن الرغبة في مساحة من الخصوصية تعزز زيادة الإقبال على بيوت العطلات.

كما أن العديد من السياح وخاصة العائلات والمجموعات الكبيرة يفضلون الراحة التي تمنحها مرافق الإقامة الفسيحة والتي تتضمن غرفاً متعددة ومساحات معيشة وأحواض السباحة أو الحدائق. وتوفر بيوت العطلات حلاً مثالياً حيث تضمن بيئة مريحة وخصوصية للسياح.

وفي دولة الإمارات، هناك العديد من المناطق المميزة لبيوت العطلات والتي توفر مرافق متطورة مثل جميرا بيتش ريزيدانس ونخلة جميرا ودبي مارينا ومنطقة برج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي وسيتي ووك، وبلو وترز، ودبي هاربور كريك، ودبي هيلز وغيرها.

كما تعتبر بيوت العطلات أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بغرف الفنادق، خاصة للإقامات الطويلة أو الرحلات الجماعية. وعلى سبيل المثال، فإنها في الغالب تكون مزودة بمطابخ مجهزة، مما يساعد الضيوف على التوفير في نفقات الطعام بإعداد وجباتهم. وما يعزز من جاذبيتها هو الراحة المتمثلة في الحصول على منزل مؤثث بالكامل، ومكتمل بوسائل الراحة والأجهزة والتي لا تقتصر على مرافق المطبخ فقط، بالإضافة إلى المرونة المتمثلة في أوقات تسجيل الدخول أو المغادرة الثابتة بالفنادق لتناسب احتياجات ومسارات رحلات المسافرين.

ومع تزايد الطلب على تجارب سفر مميزة، من المتوقع أن يتزايد الطلب على سوق بيوت العطلات في الإمارات، ويزدهر في السنوات القادمة. وبالتالي يتوقع أن يلعب القطاع دوراً مهماً في قطاع السياحة المزدهر في الدولة.

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