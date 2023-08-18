«عالم مدهش».. المرح يتواصل

المصدر: دبي - البيان

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يتواصل موسم المرح والمتعة هذا الصيف مع «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية العائلية التي تقام سنوياً في فصل الصيف ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.



وسوف يقوم مدهش بنفسه بتسليم جائزة قيّمة للعائلة رقم 100 التي تزور الحدث، الأحد 20 سبتمبر، وهي جائزة لعائلة من أربعة أشخاص تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بجميع الألعاب المتنوعة في هذه الوجهة المميزة، وتناول المأكولات والمشروبات، وتذوق الحلويات في مقهى مدهش الشهير.



ودعا «عالم مدهش» أصدقاءه إلى عدم تفويت فرصة المرح في نهاية الأسبوع والانطلاق في عالم المغامرة والمرح والاستمتاع بركوب السيارات، والألعاب الرائعة، والمشاركة في ورش العمل التعليمية، وحضور العروض الحية.



ويوفر «عالم مدهش» لزواره العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك الأطعمة النباتية والصحية والحلويات والوجبات السريعة، وتجارب الطعام والألعاب المبتكرة للعام الحالي - مثل عالم MELT للآيس كريم، ومنطقة Gamefy التي تتيح لكم المشاركة في دوري الألعاب وألعاب الكمبيوتر وغيرها.



يعدكم «عالم مدهش» بتجربة مختلفة ومميزة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقام فعالياته على أكثر من 30 ألف متر مربع في القاعات الداخلية من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي.



وزار «عالم مدهش» حتى الآن أكثر من 144 ألف زائر، ومن المتوقع تسجيل المزيد من الزيارات قبل اختتام فعالياته يوم 27 أغسطس الجاري؛ ويوفر عالم مدهش العديد من الألعاب الجذابة، والعروض التفاعلية والحية التي يقدمها للصغار والكبار على حدٍ سواء.



يفتح عالم مدهش أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

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