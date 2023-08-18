فرص فوز ذهبية تُسعد المتسوقين خلال «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم «مفاجآت صيف دبي» موسماً مليئاً بالتجارب المبهجة والعروض المذهلة، مع فرص كبيرة للفوز بجوائز رائعة في السحوبات التي تُجرى طوال موسم الصيف.

وقدّمت مجموعة دبي للمجوهرات وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي» فرصاً ضخمة للفوز بقسائم مجوهرات وذهب من خلال عرض Glittering City of Gold، الذي كان متاحاً في أكثر من 150 متجراً لبيع المجوهرات والذهب في جميع أنحاء دبي. وقد كان المتسوقون طوال فترة هذا العرض الذين يشترون المجوهرات والذهب بقيمة 1000 درهم وأكثر مؤهلين للدخول في السحب للفوز بقسائم مجوهرات وذهب قيمة كل منها 5000 درهم. وكان مجموع الجوائز المقدمة 20 جائزة فردية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 100,000 درهم.

وتواصل مفاجآت صيف دبي تقديم المفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة، حتى 3 سبتمبر 2023. وقد عبر عدد من الفائزين عن سعادتهم بالمشاركة والربح، حيث قالت جيني جامارتشا، إحدى الفائزات من الفلبين، «أعيش في دبي منذ 4 سنوات، ودخلت هذا السحب عندما اشتريت بعض الذهب، ثم تلقيت رسالة تخبرني أنني فزت بقسيمة شرائية، وقد فوجئت جداً! أسعدتني هذه الجائزة كثيراً، واشتريت بعض المجوهرات الجميلة بها، وأنا حقاً ممتنة لمجموعة دبي للمجوهرات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على هذه الفرصة».

ومن جهته قال نيراج كومار، وهو فائز من الهند يقيم في دبي منذ 15 عاماً: «اشتريت الذهب من متاجر سكاي للمجوهرات مع زوجتي، وقد شعرت بسعادة كبيرة عندما عرفت أنني فزت. إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بجائزة مثل هذه. أود أن أعبر عن مدى امتناني لسحوبات الذهب التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات. وقد استخدمت القسائم لإهداء زوجتي المزيد من المجوهرات».

وقال فارون كومار، البالغ من العمر 31 عاماً، وهو من الهند أيضاً: «لا أستطيع أن أعبّر عن مدى سعادتي، فأنا أقيم في دبي منذ 5 سنوات وهذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها. وقد اشتريت الذهب من مجوهرات بهيما في مركز الكرامة، وأنا الآن أتطلع لمزيد من التسوق لشراء الذهب بالقسائم التي فزت بها».

مزيد من فرص الربح

ولمزيد من الفرص لربح الجوائز خلال «مفاجآت صيف دبي»، يمكنكم التسوق بقيمة 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة سحوبات «مفاجآت صيف دبي» للعام 2023، للحصول على فرصة للفوز بسيارة نيسان إكس تريل 2023 حتى 3 سبتمبر. وعلاوة على ذلك، فإن منصة Idealz تتيح للمتسوقين الذين ينفقون 50 درهماً على تطبيق Idealz، أو في مواقع مثل محطات إينوك أو إيبكو للوقود، ومنافذ زووم، ومراكز خدمة أوتوبرو، ومحطات إينوك لينك، وابن بطوطة مول، فرصة للفوز بسيارة مرسيدس-بنز A 200 جديدة. ولا تتوقف المفاجآت والجوائز عند هذا الحد، حيث إن إنفاق 30 درهماً على تطبيق Idealz على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني www.idealz.com، يتيح فرصة الفوز بمبلغ 1,000,000 درهم نقداً لفائز محظوظ واحد، سيصبح مليونيراً قريباً.

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