«المالية»: خدماتنا بالهوية الرقمية فقط بدءاً من 25 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة المالية أنه ابتداءً من 25 أغسطس 2023 سوف يتم إيقاف التسجيل للخدمات عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، والبدء بتسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية لتسهيل الوصول إلى خدماتنا الرقمية.

وحثت وزارة المالية متعامليها على التسجيل بالهوية الرقمية لمواصلة الاستفادة من خدمات الوزارة الرقمية، حيث إن الوزارة استبدلت خاصية الدخول التقليدية على صفحة الخدمات، وتبنت الاعتماد حصرياً على آلية الدخول بواسطة الهوية الرقمية، بدءاً من 25 أغسطس 2023.

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