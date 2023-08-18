10.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.4 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2902 مبايعة بقيمة 8.05 مليارات درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و2782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.86 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 398 مبايعة بقيمة 816 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 256 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 243 مبايعة بقيمة 542 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم منها 111 رهن أراض بقيمة 677.25 مليون درهم و449 رهن فلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 359 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 344 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 109 هبات بقيمة 438.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84.59 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 43.65 مليون درهم.

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم الجمعة تسجيل 426 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 80.29 مليون درهم و412 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.68 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 13.34 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 167.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 22.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2.52 مليون درهم.

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