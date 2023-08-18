شواطئ دبي ضمن العشرة الأفضل شهرة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 شواطئ شهرة في العالم، وفقاً لدراسة أجرتها «بونسيه»، بناءً على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل شاطئ «جي بي آر» الشهير في دبي المرتبة العاشرة بين الشواطئ الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم على «إنستغرام»، والسادس ضمن أكثر الشواطئ شهرة في العالم على «تيك توك».

ومن خلال 197365 منشوراً مثيراً للإعجاب على إنستغرام، أصبح شاطئ «جي بي آر» في دبي ضمن القائمة؛ نظراً لمزيج من الرمال الذهبية، والأفق المليء بناطحات السحاب، وعجلة عين دبي العملاقة.

وجمّع خبراء السفر والأمتعة في Bounce قائمة بالشواطئ الأكثر شهرة في العالم وفقاً لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحليل عدد منشورات «إنستغرام»، ومقاطع فيديو «تيك توك».

مرافق ترفيهية

ويضم شاطئ جي بي آر دبي العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك الألعاب المائية الممتعة وأكشاك بيع الهدايا ومحلات الملابس وغيرها، وفيما يلي مجموعة من الأنشطة التي يمكن ممارستها في شاطئ جميرا جي بي آر المميز، حيث تتوفر عشرات الألعاب المائية على شاطئ جي بي ار، تناسب الكبار والصغار، بما في ذلك قيادة الدراجات المائية «جت سكي»، والقفز في الهواء والغوص وركوب المظلات المائية، إضافة إلى منطقة اللعب المخصصة للأطفال.

وتقع مجموعة من الفنادق الفاخرة بالقرب من الشاطئ، التي تضمن لك إقامة ممتعة بإطلالات ساحرة على الواجهة المائية.

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