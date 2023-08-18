بيع شقة على الخريطة في نخلة جميرا بـ 111 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم بيع شقة على الخريطة بقيمة 111.7 مليون درهم، وتقع الشقة في مشروع برج كومو ريزيدنسز الذي تطوره شركة نخيل في نخلة جميرا.



وتبلغ مساحة الشقة 18972 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 5891 درهماً.



وشهد مشروع كومو ريزيدنسر، وهو أعلى برج في نخلة جميرا، بيع 35 شقة بقيمة 1.7 مليار درهم منذ بدء تسجيل المبيعات رسمياً في شهر يونيو الماضي حتى الآن.



وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى شقة يتم تسجيلها في نخلة جميرا خلال العام الجاري، في حين تم بيع أغلى شقة بقيمة 116 مليون درهم في مشروع سيكس سيزنس ريزيدنسز ذا بالم خلال العام الجاري.



وبلغ اجمالي المبيعات المسجلة صباح اليوم 566 مليون درهم قيمة 181 صفقة.

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