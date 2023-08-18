1.9 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

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سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي 1.9 مليار درهم خلال شهر يوليو، وذلك بحسب نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة الشهر الماضي 2783 معاملة، منها 684 معاملة بيع، شهدتها 96 منطقة موزعة على مختلف مناطق الإمارة الباسمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة.

ويشهد السوق العقاري بالشارقة مسار نمو تصاعدياً، ويسجل مستويات متميزة شهراً إثر آخر، وعاماً بعد عام، ويتوقع أن يشهد السوق العقاري في الشارقة مزيداً من النمو، خلال الأشهر المقبلة، من خلال الفرص الاستثمارية العديدة، التي توفرها الإمارة، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة، التي يتم التخطيط لها وتنفيذها، وفق أعلى المواصفات العالمية لبناء مجتمعات متكاملة الخدمات، ذات بنية تحتية قوية، تسهم في تعزيز ورفع جودة الحياة في الشارقة.

ووصل مجموع المعاملات المنفذة في يوليو إلى 2783 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 684 معاملة، بنسبة 24.6% من عدد المعاملات الكلي. وبلغ عدد معاملات الرهن 447 معاملة بنسبة 16.1% من الإجمالي وبقيمة بلغت 420.1 مليون درهم، فيما استحوذت التصرفات الأخرى على 59.3% من إجمالي المعاملات، وبعدد 1652 معاملة مختلفة.

وجرت معاملات البيع في 96 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 180 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 248 معاملة.

وتصدرت مزيرعة قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في الشارقة بعدد 132 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ 102 معاملة، ثم الخان بـ 78 معاملة، والمجاز 3 بـ 36 معاملة، أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت مويلح التجارية بقيمة تداول 82.8 مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ57.8 مليون درهم، والرقيبة بـ 42.8 مليون درهم، ثم الخان بـ 38.6 مليوناً.

وتركزت التداولات في المنطقة الوسطى بالمدينة القاسمية والبليدة بـ 8 معاملات لكل منهما، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكان في منطقة البليدة بحجم تداول 15.5 مليوناً.

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