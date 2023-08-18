1.4 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في يوليو

المصدر: عجمان – وام

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أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية خلال شهر يوليو الماضي حققت نمواً بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وأوضح أن شهر يوليو شهد تسجيل 948 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. ووصل حجم التداولات إلى 1.03 مليار درهم، فيما شهدت «النخيل 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 136 مليوناً.

وقال المهيري إن السوق واصل مساره التصاعدي وحقق أرقاماً استثنائية، بفضل المزايا الاستثمارية المثالية وبيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، مؤكداً أن الطفرة العقارية تمثل انعكاساً للطفرة الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات الحيوية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وقراراتها الداعمة التي أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز جاذبية إمارة عجمان ونجاحها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت 144 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 177 مليون درهم؛ حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 9.16 ملايين درهم في منطقة «الراشدية 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً تلاه كل من «الزاهية» و«الحليو 2». تصدر مشروع «كورنيش ريزيدنسي»، قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً وتبعه مشروعا «أبراج المدينة» و«عجمان ون».

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