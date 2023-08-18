مشروعان لـ«الإمارات العقارية» بـ3.1 مليارات درهم خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت شركة «الإمارات العقارية» في عجمان، مشروعين عقاريين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهما «مجتمع أزهى» السكني بتكلفة 3 مليارات درهم، ومشروع برج «جاردن ريز يدنس» بتكلفة 130 مليونا.

وقالت حنان جنحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»، إن مجتمع أزهي «السكني في منطقة العامرة بعجمان تم طرحه للتملك الحر. ويضم 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً.

وأشارت إلى انطلاق العمل بالمرحلة الأولى التي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، وتتولى بريستيج للمقاولات أعمال البناء وذلك بتكلفة 320 مليون درهم. ومشروع برج «جاردن ريز يدنس» السكني في مدينة الإمارات بعجمان بتكلفة 130 مليونا هو الآخر مطروح للتملك الحر. ويضم البرج 15 طابقاً، تشمل 300 وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليمه في 2024.

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