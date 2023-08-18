الرئيس والمدير التنفيذي لـ«روتانا» يغادر المجموعة أوائل العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سليم الزير، الشريك المؤسس لروتانا ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا، سيغادر مجموعة الضيافة في أوائل عام 2024 للالتحاق بمجموعة هيلتون.

وقال الزير: «بعد قرابة 10 سنوات من النجاحات في روتانا، ومساهمة قيادة هاتشينسون في نمو المجموعة في جميع أنحاء المنطقة، نتمنى له كل التوفيق في خطوته المقبلة، ونشكره على كل ما قدّمه خلال فترة عمله».

وأضاف: «تمتلك روتانا أسساً قوية بفضل التزام الفريق بتنفيذ خطط المجموعة مع ضمان إبقاء الضيوف وأصحاب المصلحة في مقدّمة الأولويات، ونؤكد بدورنا أن استراتيجيات وخطط المجموعة لن تتأثر، وستستمر على المسار الصحيح لتحقيق انتقال سلس، وبينما نقوم بتعيين الشخص المناسب لهذا المنصب، سأعزز من مستوى مشاركتي في إدارة الشركة لضمان استمرارية العمليات والمحافظة على مستوى الخدمة المتميز المقدم لملاكنا وشركائنا».

واختتم الزير: ينتظرنا مستقبل حافل في روتانا، حيث يَعِد عام 2024 بأن يكون عاما ًمحورياً للمجموعة مع العديد من الخطط التوسعية الطموحة، و فرص تطوير جديدة تفي بوعدنا المتمثل في «معنا للوقت معنى».

وتدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.

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