سوق دبي يرتفع.. والمؤشر يلامس 4050 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه خلال جلسة أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 684.86 مليار درهم نهاية جلسة أول من أمس إلى 685.92 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4049.09 نقطة، في ختام جلسة أمس، ليلامس مستوى 4050 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ 0.09 %، وارتفع سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى إلى 19.7 درهماً، وصعد «الفردوس القابضة» بـ 8 %، ليتصدر السهمان ارتفاعات 17 شركة بالسوق.

وواصل «مصرف عجمان» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة تجاوزت 185.3 مليون درهم (تعادل 35.7 % من سيولة السوق الإجمالية للسوق)، وارتفع السهم بـ6.5 % إلى 2.31 درهم، تلاه «تعليم القابضة» بسيولة 57.7 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بسيولة 55.76 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم مصرف عجمان 6.5%، والإثمار القابضة 1.97 %، وتعاونية الاتحاد 1.9 %، وزاد الإمارات دبي الوطني 0.9 %، والعربية للطيران 1 %، وسالك 0.88 %، وتيكوم 1.2 %، والاتحاد العقارية 1.3 %، وديوا 0.38 %.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 124.35 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.43 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 40.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 53.34 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 32.195 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 40.57 مليون درهم. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم نحو 196.97 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.36 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 186.34 مليون درهم لتشكل 37.23 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.63 ملايين درهم كمحصلة شراء.

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» عند مستوى 9777.87 نقطة، ليتراجع هامشياً بـ 0.03 %.

وصعد في سوق أبوظبي سهم اﻻتحاد للتأمين بالحد الأقصى إلى 0.641 درهم، وارتفعت أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 8.3 %، والشارقة للأسمنت 6 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.6 %، ورأس الخيمة العقارية 5.5 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 222.33 مليون درهم، تلاه «كيو القابضة» بسيولة جاوزت 138.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 99 مليون درهم. وبلغت سيولة الأسهم في السوقين بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي و500.38 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 450.3 مليون سهم عبر تنفيذ 24.23 ألف صفقة.

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