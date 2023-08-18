«الفجيرة الوطني» يؤهل 19 إماراتياً لأداء أدوار قيادية

المصدر: الفجيرة - البيان

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استقبل بنك الفجيرة الوطني 19 إماراتياً من المشاركين في الدورة الثانية عشرة من برنامج تدريب موظفي الإدارة، وذلك في إطار خطط البنك الرامية إلى دعم جهود التوطين، والمساهمة في تحقيق التطلعات المهنية لمواطني دولة الإمارات الشباب، عبر توفير الفرص للخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم المصرفية، وتأهيلهم لأداء أدوار قيادية على مستوى البنك.

ويمكن للخريجين خلال فترة التدريب، التي بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري وتستمر على مدار عام، الاطلاع بشكل مباشر على آلية العمل في جميع أقسام البنك، وهو ما يدعم تطوير مهاراتهم وتطلعاتهم المهنية. كما يستفيد المتدربون من التدريب عالي المستوى من خلال مجموعة من الدورات التدريبية النظرية والعملية، فضلاً عن الحصول على التوجيه اللازم من مسؤولي البنك، وهو ما يقدم بداية متكاملة للعمل في القطاع المصرفي.

وقالت هنادي الحوسني، مدير أول – شريك أعمال الموارد البشرية والتوطين: «يواصل بنك الفجيرة الوطني تأكيد التزاماته تجاه دعم الشباب المواطن، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للوصول إلى مناصب قيادية في البنك، حيث أثبت برنامج التدريب الإداري فعاليته طوال السنوات الماضية، حيث استقبل عدداً من الكفاءات في القطاع المصرفي، وأسهم في دعم تنويع ونمو اقتصاد دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع متدربينا الجدد، لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المهنية في الحصول على فرص جديدة بعد حصولهم على التدريب».

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