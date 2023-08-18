«المشرق» يطلق برنامج «جددي روح التحدي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق عن إطلاق برنامجه العالمي الجديد «Reignite» «جددي روح التحدي»، الذي يستهدف النساء الراغبات في استئناف حياتهن المهنية بعد انقطاعهن عن مزاولة العمل.

وتم إعداد هذا البرنامج بالكامل ليتم تطبيقه عبر جميع أفرع المشرق حول العالم، وذلك على خلفية الإطلاق الناجح لبرنامج عودة الأمهات للعمل في شبكة المشرق العالمية في الهند.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنوع والشمولية في مكان العمل، إذ تم تصميمه ليناسب جميع النساء اللواتي يتمتعن بالمهارات المناسبة ويتطلعن إلى الانضمام إلى القوى العاملة.

كما يستهدف البرنامج مجموعة متنوعة من النساء سواء كن من المبتدئات أو ممن سبق لهن شغل مناصب رفيعة، ممن توقفن عن ممارسة العمل بدوام كامل لمدة 12 شهراً على الأقل خلال فترة الأمومة أو لرعاية ذويهن المسنين أو نتيجة تحملهن بعض المسؤوليات الأسرية الأخرى، أو متابعتهن التحصيل العلمي، أو الاهتمام بهواياتهن الفردية أو أي أولويات شخصية أخرى.

وقد عمل المشرق في إطار برنامج «جددي روح التحدي» على وضع خطط مناسبة لعودة النساء إلى عملهن على مختلف المستويات المهنية، مع التركيز على التدريب والتوجيه وصقل مهارات المشاركات. وسيوفر البنك فرصاً للتدريب العملي من خلال فريقه الواسع من المهنيين المتمرسين، وإتاحة الفرصة للمؤهلات للتقدم إلى أي من الوظائف الشاغرة في أفرع المشرق حول العالم.

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