مصفاة الطويلة للألومينا تحصل على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم العالمية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن حصول مصفاة الطويلة للألومينا على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم، لأدائها المتميز على مستوى الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية، وبعد حصول مصفاة الطويلة على هذه الشهادة أصبحت جميع الأصول التشغيلية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع أنحاء العالم معتمدة، وفقاً للإصدار الثاني من معايير الأداء (2017) لمبادرة رعاية الألمنيوم.

يشار إلى أن «مبادرة رعاية الألمنيوم» هي منظمة عالمية غير ربحية، تجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاعات التعدين وسبك المعادن وقطاع الاستهلاك مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، تأكيداً على دور الألمنيوم في خلق مجتمع مستدام.

وتعتبر مصفاة الطويلة للألومينا بين أقل المصافي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة تكرير الألومينا، بفضل عملياتها التشغيلية فائقة الكفاءة.

ووضعت مصفاة الطويلة للألومينا على رأس أولوياتها إدارة بقايا البوكسيت بشكل مسؤول، والبحث عن طرق لإعادة استخدامها، وذلك قبل إنشائها، والبوكسيت هو منتج ثانوي من عملية التكرير، وقد حقق فريق البحث والتطوير بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في إعادة استخدام بقايا البوكسيت تربة مصنعة، كما يعمل الفريق على تطوير مزيد من الاستخدامات المحتملة لها؛ بما في ذلك مواد البناء الجديدة، وغيرها من الاستخدامات، ويعتبر إيجاد طرق بديلة لإعادة استخدام بقايا البوكسيت تحدياً كبيراً يواجه صناعة تكرير الألومينا، منذ أكثر من قرن.

وعلى نطاق أوسع كانت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، إذ يعد توليد الكهرباء اللازمة لصهر الألمنيوم باستخدام الوقود الأحفوري العامل الرئيسي عن أكثر من نصف نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الألمنيوم العالمية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الألمنيوم مادة أساسية لتطوير المجتمعات الأكثر استدامة، والأهم من ذلك تصنيع الألمنيوم بطريقة مستدامة. تمثل شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم دليلاً على أدائنا المتميز، وجودة أعمالنا في هذا المجال، ونفخر بحصول جميع أصولنا التشغيلية على شهادات الاستدامة»، وأضاف: «نهدف إلى بدء إنتاج المعدن المعتمد من مبادرة رعاية الألمنيوم خلال العام المقبل، والتحول إلى إنتاج الألمنيوم المعتمد فقط بحلول عام 2030».

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