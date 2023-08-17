2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 591 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 336.26 مليون درهم و561 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 106 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 613.72 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 392.87 مليون درهم و101 رهن فلل وشقق بقيمة 220.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 318 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 98.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السبخة بقيمة 17.39 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم.

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