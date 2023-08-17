تغييرات في عدد من فئات جائزة الشارقة للتميز 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إجراء تطوير وتغيير في عدد من فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة سنوياً تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك في إطار حرص الغرفة على رفع مستوى التنافس الإيجابي بين المنشآت الاقتصادية المشاركة في الجائزة، ومواكبةً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال، وتماشياً مع النمو المطرد في أعداد المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.



وتتمثل أوجه التطوير والتغيير، التي أُدخلت على المعايير الفرعية لكل من جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية باللغتين العربية والانجليزية، تحديد فائزين اثنين في كل من الفئات المعدلة، واعتماد اللغتين العربية والانجليزية لإعداد الملف النهائي لكافة فئات الجائزة، إلى جانب التعديل على توزيع الدرجات المخصصة لكل معيار رئيسي وفرعي للفئات السابقة، وتقليص عدد صفحات الملف النهائي الخاص بجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية على أن لا يتجاوز الملف 5000 كلمة أو ما يعادل 10 صفحات كحد أقصى.

تحقيق المستهدفات



وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على توظيف كافة الإمكانات لمواصلة الابتكار والتطوير في منظومة الجائزة، بهدف تمكينها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطوير القدرات التنافسية وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار بما يسهم في تحسين أدائه وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية وبناء اقتصاد مستدام والارتقاء بجودة المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن التغييرات التي شملتها عدد من فئات الجائزة جاءت بناء على مجموعة من المرئيات والمقترحات البناءة التي وضعها مجلس أمناء الجائزة بهدف تشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة في الجائزة، وبالتالي ضمان استقطاب أكبر عدد من المشاركين.

آليات التسجيل



ودعت ندى الهاجري المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات والخليج العربي، إلى اغتنام الفرصة والتسجيل بالجائزة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد الفئة المراد المشاركة بها، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة (للقطاع الخاص)، وبعد استلام طلب التسجيل سيتم مراجعته من قبل مكتب الجائزة والرد بالبريد الإلكتروني بتأكيد الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي، مشيرة إلى أنه تم تخصيص الرقم 5938703-06 والبريد الإلكتروني award@shjseen.org لأية استفسارات إضافية عن كيفية المشاركة.



يذكر أن باب التسجيل في الجائزة سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 في كافة الفئات لجميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، فيما عدا: «جائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة حيث سيتم ترشيح الفائزين بهما من قبل مجلس الأمناء»، وتتميز كل فئة من جائزة الشارقة للتميز بمعايير ومنهجية تقييم خاصة بها، وتشتمل الجائزة على ثماني فئات تنقسم إلى (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة).

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