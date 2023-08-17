مبيعات الوقود البحري في الفجيرة خلال يونيو الأفضل في 2023

المصدر: الفجيرة - رويترز

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أظهرت بيانات من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» أن مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة قفزت في يوليو لتسجل أكبر زيادة شهرية وزيادة في الأحجام في 2023 حتى الآن.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياساً لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط؛ إذ تعد الفجيرة ثالث أكبر ميناء للتزود بوقود السفن في العالم، ومركزاً رئيساً لنقل ومزج المنتجات النفطية.

وبلغت أحجام التزويد بالوقود، باستثناء زيوت التشحيم، 659566 متراً مكعباً أو نحو 650 ألف طن بارتفاع نسبته 9% على أساس شهري.

وبلغ إجمالي مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت من الفجيرة 485339 متراً مكعباً في يوليو أو 480 ألف طن تقريباً، بما يشكل ارتفاعاً 1.6 بالمئة عن يونيو.

وارتفعت مبيعات الوقود البحري مرتفع الكبريت 37 بالمئة على أساس شهري لتصل إلى 174227 متراً مكعباً أو نحو 172 ألف طن.

وأدى ذلك إلى تراجع الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى 74 بالمئة من 79 بالمئة في يونيو، وارتفاع الحصة السوقية لوقود السفن عالي الكبريت إلى 26 بالمئة من 21 بالمئة.

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