80 % من عملاء «أبوظبي الإسلامي» يعتمدون على منصاته الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً ملحوظاً في خدماته المصرفية الرقمية، حيث يشهد المصرف إقبالاً متزايداً من متعامليه على خدماته الرقمية، وكشفت أحدث إحصاءات المصرف أن نحو 80% من متعامليه يعتمدون على منصاته الرقمية لإجراء معاملاتهم، ما يؤكد نجاحه والتزامه بتوفير حلول مصرفية ملائمة ومبتكرة.



وسجل المصرف نمواً بنسبة 27% في تبني واستخدام الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المتحرك بالمقارنة مع العام الماضي، ونمواً بنسبة تزيد على 50% في إقبال المتعاملين على الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الشخصي، من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، كما سجل المصرف زيادة بنسبة 142% في عدد المتعاملين الجدد، الذين فتحوا حساباتهم المصرفية باستخدام تقنية بصمات الأصابع الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي، وتؤكد هذه الإنجازات تركيز المصرف القوي على تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وضمان الوصول السريع والميسور إلى خدماته المالية.

تطبيق



وتأكدت فاعلية تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال البيانات والنتائج، حيث يقوم كل متعامل المصرف باستخدام التطبيق 24 مرة كونه معدل متوسط شهرياً، كما تزايدت معدلات إجراء المعاملات من خلال التطبيق، وهو دليل آخر على جهود المصرف المستمرة، لتقديم واجهات مستخدم وميزات سهلة الاستخدام، تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.



وقال فيرناندو بلازا لوبيز، رئيس التحولات الرقمية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعد التقدم الذي أحرزناه على مستوى تبني متعاملينا لخدماتنا المصرفية، مؤشراً على فعالية استراتيجيتنا الرقمية، وإحدى ثمار تركيزنا على تبني أحدث التقنيات وتطوير الحلول الرقمية، التي تلبي تطلعات المتعاملين في المقام الأول.

وقد مكنتنا الرؤى والبيانات، التي حصلنا عليها من «مركز القيادة الرقمي» الخاص بنا، من اتخاذ قرارات مستنيرة، مما زاد من قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لمتعاملينا. وفيما نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار الرقمي سيظل المصرف ملتزماً بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة، وتمكين متعاملينا من إجراء معاملاتهم المصرفية في إطار من الملائمة والثقة».

19 خدمة



وقدم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 19 خدمة رقمية جديدة في عام 2023، ما أسهم في توسيع نطاق قدراته الرقمية، وتلبية مختلف المتطلبات المالية لمتعامليه. وتشمل هذه الخدمات الجديدة، التي يمكن الوصول لها من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، إصدار شهادات تحويل الراتب ورقم (IBAN) وشهادات الرصيد، والتقدم بطلب للحصول على بطاقة إضافية، وتأجيل الأقساط وترقيات شريحة المتعاملين، وتسجيل الدخول بسهولة إلى تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass).

اكتتابات



كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن زيادة بنسبة 78% في الاشتراك في الاكتتابات العامة رقمياً في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتطور القدرات الرقمية، وإقبال المتعاملين عليها، كما سجل المصرف إقبالاً متزايداً من طرف المتعاملين الأفراد، وبنسبة 80% على المشاركة في الاكتتابات العامة، من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، مستفيدين من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والمعاملات الآمنة، ويدعم المصرف استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسع في أسواق رأس المال، كما يلعب دوراً حيوياً في تسهيل مشاركة المتعاملين في جميع الاكتتابات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز